Jabalpur News: जबलपुर के लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियां पहुंचीं, करोड़ों का नुकसान, कारणों की जांच जारी

जबलपुर के कटनी बाईपास स्थित लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जल गया। मौके पर 25 दमकल गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने अन्य गोदामों तक आग फैलने से रोका। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, कारणों की जांच जारी है।

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