Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Jabalpur News: जबलपुर के लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियां पहुंचीं, करोड़ों का नुकसान, कारणों की जांच जारी

May 05, 2026 12:27 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

जबलपुर के कटनी बाईपास स्थित लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जल गया। मौके पर 25 दमकल गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने अन्य गोदामों तक आग फैलने से रोका। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, कारणों की जांच जारी है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो गैलरीमध्य प्रदेश वीडियोJabalpur News: जबलपुर के लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियां पहुंचीं, करोड़ों का नुकसान, कारणों की जांच जारी