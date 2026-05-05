Burhanpur News: बुरहानपुर में दिव्यांग 4 साल से ट्राइसाइकिल के लिए भटक रहा, जनसुनवाई में हर बार मिलता है सिर्फ आश्वासन

बुरहानपुर के बोर्सल गांव के दिव्यांग मनोज मधुकर 4 साल से ट्राइसाइकिल के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। विभाग स्टॉक न होने की बात कह रहा है, जबकि परिसर में ट्राइसाइकिल धूल खाती नजर आईं, जिससे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

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