Burhanpur News: बुरहानपुर में दिव्यांग 4 साल से ट्राइसाइकिल के लिए भटक रहा, जनसुनवाई में हर बार मिलता है सिर्फ आश्वासन
बुरहानपुर के बोर्सल गांव के दिव्यांग मनोज मधुकर 4 साल से ट्राइसाइकिल के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। विभाग स्टॉक न होने की बात कह रहा है, जबकि परिसर में ट्राइसाइकिल धूल खाती नजर आईं, जिससे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Gorakhpur में सीएम योगी ने रवि किशन की मानद PhD पर ली चुटकी, बोले- प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं लिख सकतेMay 05, 2026 05:46 pm IST
Shravasti News: गिरे हाईटेंशन तार से हादसा, 4 दिन से पड़ा था करंट, चपेट में आकर युवक की मौतMay 05, 2026 05:22 pm IST
Badaun News: जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़, बुखार-डायरिया के केस बढ़े, OPD में घंटों इंतजारMay 05, 2026 05:07 pm IST
Umaria News: बरगी डेम घटना पर प्रदर्शन, मंत्री के पुतला दहन को पुलिस ने रोका, कार्यकर्ताओं से झड़पMay 05, 2026 04:59 pm IST