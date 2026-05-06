Burhanpur News: बोहरड़ा में CM मोहन यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के भाई के निधन पर जताया शोक, परिवार से की मुलाकात

बुरहानपुर के बोहरड़ा गांव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के भाई विश्वनाथ पाटील के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना जताई और इस दुखद समय में ढांढस बंधाया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे।

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