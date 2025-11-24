Hindustan Hindi News
Hindi Newsवीडियो गैलरीMarriage in Hospital: Vivah Movie की तरह अस्पताल में हुई शादी, जानिए Full Story। Kerala Kottayam

Marriage in Hospital: Vivah Movie की तरह अस्पताल में हुई शादी, जानिए Full Story। Kerala Kottayam

Prashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तानMon, 24 Nov 2025 09:07 PM
हॉस्पिटल के बैड पर गंभीर अवस्था में लेटी दुल्हन… और उसे मंगल सूत्र पहनाता, मांग में सिंदूर भररा दूृल्हा… इस सीन को देखकर आपको एक फिल्म याद रही होगी… विवाह… लेकिन यह किसी फिल्म का सीन नहीं है हकीकत है

