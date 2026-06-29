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उज्जैन में बीड़ी मांगने के मामूली विवाद में खाट पर लेटे युवक की तलवार से हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Jun 29, 2026 04:40 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जून, सोमवार: उज्जैन में बीड़ी मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में खाट पर लेटे युवक की कथित तौर पर तलवार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन करेंगे।

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