Ujjain News: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत मेला क्षेत्र से 20 अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

1 जून, सोमवार, उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम ने जुना सोमवारिया स्थित मेला क्षेत्र की भूमि पर बने 18 से 20 अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कब्जे हटाए गए।

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