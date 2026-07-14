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Ujjain News: महाकाल मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे महापौर, व्यापारियों को कार्रवाई और सामान जब्ती की चेतावनी

Jul 14, 2026 02:43 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, उज्जैन: महाकाल मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ महापौर निगम अधिकारियों के साथ पहुंचे और मुनादी कर व्यापारियों से सड़क व पोर्च में रखा सामान हटाने को कहा। चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन नहीं करने पर सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

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