Ujjain News: महाकाल मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे महापौर, व्यापारियों को कार्रवाई और सामान जब्ती की चेतावनी

14 जुलाई, मंगलवार, उज्जैन: महाकाल मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ महापौर निगम अधिकारियों के साथ पहुंचे और मुनादी कर व्यापारियों से सड़क व पोर्च में रखा सामान हटाने को कहा। चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन नहीं करने पर सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

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