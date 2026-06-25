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देवास के सतवास क्षेत्र में उफनते नाले में बहे दो युवक, 7 और 9 किलोमीटर दूर मिले शव, इलाके में शोक

Jun 25, 2026 04:49 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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25 जून, गुरुवार, देवास (मध्यप्रदेश): सतवास थाना क्षेत्र में उफनते नाले को पार करने के दौरान बाइक सवार दो युवक तेज बहाव में बह गए। रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव 7 और 9 किलोमीटर दूर बरामद किए गए। मृतक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे।

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