देवास के सतवास क्षेत्र में उफनते नाले में बहे दो युवक, 7 और 9 किलोमीटर दूर मिले शव, इलाके में शोक

25 जून, गुरुवार, देवास (मध्यप्रदेश): सतवास थाना क्षेत्र में उफनते नाले को पार करने के दौरान बाइक सवार दो युवक तेज बहाव में बह गए। रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव 7 और 9 किलोमीटर दूर बरामद किए गए। मृतक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें