Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

मंडला के माहिष्मती घाट पर नर्मदा में डूबने से किशोर क्षितिज परस्ते की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Jun 25, 2026 04:18 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

25 जून, गुरुवार, मंडला (मध्यप्रदेश): माहिष्मती घाट पर नर्मदा नदी में स्नान के दौरान किशोर क्षितिज परस्ते की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने करीब साढ़े चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद किया। एक महीने में तीसरी डूबने की घटना के बाद घाट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजमंडला के माहिष्मती घाट पर नर्मदा में डूबने से किशोर क्षितिज परस्ते की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल