मंडला के माहिष्मती घाट पर नर्मदा में डूबने से किशोर क्षितिज परस्ते की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

25 जून, गुरुवार, मंडला (मध्यप्रदेश): माहिष्मती घाट पर नर्मदा नदी में स्नान के दौरान किशोर क्षितिज परस्ते की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने करीब साढ़े चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद किया। एक महीने में तीसरी डूबने की घटना के बाद घाट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

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