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सिंगरौली में रील बनाने के लिए खतरनाक बाइक स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई

Jul 13, 2026 03:17 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 जुलाई, सोमवार, सिंगरौली: जियावन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया रील बनाने के लिए रीवा-सीधी टनल और देवसर बाजार में खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की। युवक ने भविष्य में ऐसी हरकत न करने की लिखित माफी भी मांगी।

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