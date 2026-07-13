सिंगरौली में रील बनाने के लिए खतरनाक बाइक स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई

13 जुलाई, सोमवार, सिंगरौली: जियावन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया रील बनाने के लिए रीवा-सीधी टनल और देवसर बाजार में खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की। युवक ने भविष्य में ऐसी हरकत न करने की लिखित माफी भी मांगी।

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