सिंगरौली के शासन गांव में अवैध शराब बिक्री के विरोध पर युवक से मारपीट, शराब दुकान के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन
29 जुलाई, बुधवार, सिंगरौली: शासन गांव में अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर एक युवक के साथ कथित मारपीट के बाद ग्रामीणों ने शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।madhहिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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