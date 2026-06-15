Singrauli News: सिंगरौली के सरई में नौकरी से बर्खास्त युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
15 जून, सोमवार: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक नौकरी पर दोबारा रखने की मांग कर रहा था। पुलिस, प्रशासन और परिजन घंटों तक उसे समझाने में जुटे रहे।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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