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सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से नदियां-नाले उफान पर, विंध्यनगर-तेलगावा मार्ग जलमग्न

Aug 13, 2026 03:06 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 अगस्त, गुरुवार: सिंगरौली में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। विंध्यनगर-तेलगावा मार्ग पर कई फीट पानी भरने से सड़क जलमग्न हो गई। जलभराव के कारण राहगीरों, कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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