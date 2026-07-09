सिंहस्थ 2028 से पहले महामंडलेश्वर और संत एकजुट, क्षिप्रा घाट अखाड़ों के नाम करने की मांग, अयोध्या दान विवाद पर भी बोले

9 जुलाई, गुरुवार, उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से पहले महामंडलेश्वर और संत एक मंच पर आए। उन्होंने क्षिप्रा घाटों को अखाड़ों के नाम करने की मांग उठाई। अयोध्या में चढ़ावा दान राशि के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और सनातन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

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