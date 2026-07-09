Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

सिंहस्थ 2028 से पहले महामंडलेश्वर और संत एकजुट, क्षिप्रा घाट अखाड़ों के नाम करने की मांग, अयोध्या दान विवाद पर भी बोले

Jul 09, 2026 01:49 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

9 जुलाई, गुरुवार, उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से पहले महामंडलेश्वर और संत एक मंच पर आए। उन्होंने क्षिप्रा घाटों को अखाड़ों के नाम करने की मांग उठाई। अयोध्या में चढ़ावा दान राशि के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और सनातन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजसिंहस्थ 2028 से पहले महामंडलेश्वर और संत एकजुट, क्षिप्रा घाट अखाड़ों के नाम करने की मांग, अयोध्या दान विवाद पर भी बोले