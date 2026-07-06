Shivpuri Farmers Protest: नरवर में 8 दिन बाद भी मूंगफली का बीज नहीं मिला, 200 किसानों ने किया चक्काजाम
6 जुलाई, सोमवार: शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में मूंगफली के बीज वितरण में देरी से नाराज करीब 200 किसानों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि आठ दिनों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। प्रशासन ने जल्द बीज वितरण शुरू कराने का भरोसा दिया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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