शाजापुर के तिंगजपुर गांव में खेत में गिरा मौसम विभाग का वेदर बैलून सेंसर, पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में लिया
29 जुलाई, बुधवार, शाजापुर: सलसलाई थाना क्षेत्र के तिंगजपुर गांव में एक विशाल वेदर बैलून सेंसर खेत में गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पहले इसे रहस्यमयी उड़न वस्तु समझा गया, लेकिन बाद में मौसम विभाग का सर्वेक्षण उपकरण होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने उपकरण सुरक्षित कब्जे में ले लिया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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