Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

शाजापुर के तिंगजपुर गांव में खेत में गिरा मौसम विभाग का वेदर बैलून सेंसर, पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में लिया

Jul 29, 2026 07:42 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

29 जुलाई, बुधवार, शाजापुर: सलसलाई थाना क्षेत्र के तिंगजपुर गांव में एक विशाल वेदर बैलून सेंसर खेत में गिरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पहले इसे रहस्यमयी उड़न वस्तु समझा गया, लेकिन बाद में मौसम विभाग का सर्वेक्षण उपकरण होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने उपकरण सुरक्षित कब्जे में ले लिया।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजशाजापुर के तिंगजपुर गांव में खेत में गिरा मौसम विभाग का वेदर बैलून सेंसर, पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में लिया