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शाजापुर में शादी के 25 दिन बाद दुल्हन को लेकर विवाद, परिवार ने थर्ड जेंडर होने का दावा किया, पुलिस जांच में जुटी

Jul 29, 2026 02:44 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, शाजापुर: शादी के 25 दिन बाद दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के थर्ड जेंडर होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि यह जानकारी शादी से पहले छिपाई गई। दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की ओर से दावों की पुष्टि होना बाकी है।

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