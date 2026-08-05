शाजापुर में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद निकाह, किन्नर ने पति और उसके परिवार पर 13 लाख की कथित ठगी का आरोप लगाया

5 अगस्त, बुधवार, शाजापुर: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद निकाह करने वाली एक किन्नर ने पति मुशर्रफ मंसूरी और उसके परिवार पर 13 लाख रुपये, सोने-चांदी के आभूषण और दोपहिया वाहन हड़पने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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