Shajapur News: शाजापुर के भीलखेड़ी भूगौर में पुलिया निर्माण से रास्ता बंद, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम
16 जून, मंगलवार: शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में पुलिया निर्माण के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीलखेड़ी भूगौर के लोगों ने शुजालपुर-कालापीपल मार्ग पर चक्का जाम कर वैकल्पिक रास्ते और तत्काल समाधान की मांग की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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