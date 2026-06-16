Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Shajapur News: शाजापुर के भीलखेड़ी भूगौर में पुलिया निर्माण से रास्ता बंद, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम

Jun 16, 2026 01:21 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

16 जून, मंगलवार: शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में पुलिया निर्माण के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीलखेड़ी भूगौर के लोगों ने शुजालपुर-कालापीपल मार्ग पर चक्का जाम कर वैकल्पिक रास्ते और तत्काल समाधान की मांग की।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजShajapur News: शाजापुर के भीलखेड़ी भूगौर में पुलिया निर्माण से रास्ता बंद, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम