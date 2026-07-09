सागर में सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मोतीनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
9 जुलाई, गुरुवार, सागर: मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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