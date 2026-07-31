साध्वी हर्षानंद गिरि का बयान, 2 महीने की बच्ची की सुरक्षा पर जताई चिंता

31 शुक्रवार, जुलाई : साध्वी हर्षानंद गिरि ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर 2 महीने की बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फिलहाल आश्रम नहीं होने के कारण घर में रह रही हैं और आश्रम बनने के बाद वहां रहने जाएंगी। यह बयान गुरुपूर्णिमा पर मीडिया के सवालों के बाद आया।

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