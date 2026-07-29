रीवा के मनगवां में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी
29 जुलाई, बुधवार, रीवा: मनगवां नगर में बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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