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रीवा के मनगवां में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी

Jul 29, 2026 07:12 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, रीवा: मनगवां नगर में बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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