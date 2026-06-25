रीवा में सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराकर रील बनाने वाली युवती की जांच शुरू, पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश

25 जून, गुरुवार, रीवा (मध्यप्रदेश): सोशल मीडिया पर एक युवती का पिस्टल जैसी वस्तु के साथ रील बनाकर पोस्ट किया गया वीडियो वायरल हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी डॉ. गुरुकरण सिंह ने तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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