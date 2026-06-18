Rewa News: रीवा में बस कर्मियों पर हमला और लूट का आरोप, CCTV में कैद वारदात, FIR दर्ज नहीं होने पर नाराजगी
18 जून, गुरुवार: मध्य प्रदेश के रीवा में बस कर्मियों के साथ मारपीट, लूटपाट और बस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि CCTV में घटना कैद होने के बावजूद कई घंटे बाद तक FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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