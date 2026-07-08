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राम मंदिर चढ़ावे पर दिग्विजय सिंह के बयान से बढ़ी सियासत, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का तीखा पलटवार

Jul 08, 2026 03:02 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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8 जुलाई, बुधवार, मंडला (मध्यप्रदेश): राम मंदिर के चढ़ावे और दान पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।

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