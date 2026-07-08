राम मंदिर चढ़ावे पर दिग्विजय सिंह के बयान से बढ़ी सियासत, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का तीखा पलटवार
8 जुलाई, बुधवार, मंडला (मध्यप्रदेश): राम मंदिर के चढ़ावे और दान पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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