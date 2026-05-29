Rajgarh News: राजगढ़ में 12 साल की नाबालिग को बेचकर बाल विवाह कराने का आरोप, दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में 5 गिरफ्तार
29 मई, शुक्रवार: राजगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, मानव तस्करी और बाल विवाह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची को 8 लाख रुपये में बेचने और 4 लाख के जेवर लेकर बाल विवाह कराने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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