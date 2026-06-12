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मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 1354.55 करोड़ रुपये का 51 हजार टन गेहूं खराब, FCI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Jun 12, 2026 01:23 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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12 जून, शुक्रवार: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा और नरसिंहगढ़ के 32 गोदामों में रखा 51,602 मैट्रिक टन गेहूं खराब हो गया। FCI की रिपोर्ट के अनुसार करीब 1354.55 करोड़ रुपये मूल्य का गेहूं कीड़ों के कारण बर्बाद होकर उपयोग लायक नहीं रहा।

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