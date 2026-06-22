MP Water Crisis News: राजगढ़ के ब्यावरा में गहराया जल संकट, कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना
22 जून, सोमवार, राजगढ़: ब्यावरा शहर में 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी सप्लाई होने से जल संकट गहरा गया है। सोमवार को कांग्रेस ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल समस्या को लेकर बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायकों पर निशाना साधा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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