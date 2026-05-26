Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Panna News: पन्ना के अजयगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत, जांच शुरू

May 26, 2026 03:03 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

26 मई, मंगलवार: पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के नयापुरवा गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे ने सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजPanna News: पन्ना के अजयगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत, जांच शुरू