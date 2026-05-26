Panna News: पन्ना के अजयगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत, जांच शुरू
26 मई, मंगलवार: पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के नयापुरवा गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे ने सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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