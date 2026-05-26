Panna News: पन्ना के अजयगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत, जांच शुरू

26 मई, मंगलवार: पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के नयापुरवा गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे ने सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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