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मध्य प्रदेश:मुरैना के टुडीला सरकारी स्कूल में भरभराकर गिरी ऑफिस की छत, शिक्षक बाल-बाल बचे

Aug 18, 2026 03:48 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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18 मंगलवार, अगस्त: मुरैना के पहाड़गढ़ स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय टुडीला में ऑफिस की छत अचानक गिर गई। घटना के समय शिक्षक मौजूद थे, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। छुट्टी के समय होने से कोई छात्र कमरे में नहीं था।

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Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजमध्य प्रदेश:मुरैना के टुडीला सरकारी स्कूल में भरभराकर गिरी ऑफिस की छत, शिक्षक बाल-बाल बचे