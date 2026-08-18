मध्य प्रदेश:मुरैना के टुडीला सरकारी स्कूल में भरभराकर गिरी ऑफिस की छत, शिक्षक बाल-बाल बचे
18 मंगलवार, अगस्त: मुरैना के पहाड़गढ़ स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय टुडीला में ऑफिस की छत अचानक गिर गई। घटना के समय शिक्षक मौजूद थे, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। छुट्टी के समय होने से कोई छात्र कमरे में नहीं था।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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