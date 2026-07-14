Narsinghpur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या का खुलासा, झूठी कहानी रचने के आरोप में दो गिरफ्तार
14 जुलाई, मंगलवार, नरसिंहपुर: गोटेगांव थाना क्षेत्र में महिला की मौत को पहले दुर्घटना बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया। पुलिस ने जांच के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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