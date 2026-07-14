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Narsinghpur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या का खुलासा, झूठी कहानी रचने के आरोप में दो गिरफ्तार

Jul 14, 2026 04:43 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, नरसिंहपुर: गोटेगांव थाना क्षेत्र में महिला की मौत को पहले दुर्घटना बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया। पुलिस ने जांच के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की जांच जारी है।

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Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजNarsinghpur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या का खुलासा, झूठी कहानी रचने के आरोप में दो गिरफ्तार