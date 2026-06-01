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Narsinghpur News: गोटेगांव में नामांतरण के बदले 10 हजार की मांग, 5 हजार लेते पटवारी लोकायुक्त के जाल में फंसा

Jun 01, 2026 03:33 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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1 जून, सोमवार, नरसिंहपुर: गोटेगांव में जमीन नामांतरण के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी घनश्याम गढ़वाल को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 5 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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