Narsinghpur News: गोटेगांव में नामांतरण के बदले 10 हजार की मांग, 5 हजार लेते पटवारी लोकायुक्त के जाल में फंसा
1 जून, सोमवार, नरसिंहपुर: गोटेगांव में जमीन नामांतरण के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी घनश्याम गढ़वाल को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 5 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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