मध्यप्रदेश के शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों में विवाद, लाठी-डंडे चले, पुलिस ने दर्ज किया मामला

25 जून, गुरुवार, शाजापुर (मध्यप्रदेश): मक्सी थाना क्षेत्र के झोकर गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान करतब दिखाते समय हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच लाठी-डंडे चले और अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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