Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

मध्यप्रदेश के शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों में विवाद, लाठी-डंडे चले, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Jun 25, 2026 03:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

25 जून, गुरुवार, शाजापुर (मध्यप्रदेश): मक्सी थाना क्षेत्र के झोकर गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान करतब दिखाते समय हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच लाठी-डंडे चले और अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजमध्यप्रदेश के शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों में विवाद, लाठी-डंडे चले, पुलिस ने दर्ज किया मामला