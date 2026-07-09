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मुरैना के विंडवा गांव की सड़क बारिश में बनी दलदल, वाहन फंसे, ग्रामीणों ने एसडीएम से मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग की

Jul 09, 2026 02:48 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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9 जुलाई, गुरुवार, मुरैना: बारिश के बाद विंडवा गांव को पिनाहट-अंबाह मार्ग से जोड़ने वाली सड़क दलदल में बदल गई। जलभराव और गहरे गड्ढों के कारण वाहन फंस रहे हैं, जिन्हें ट्रैक्टर से निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सड़क मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

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