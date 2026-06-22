Morena News: कैलारस में शादी समारोह के बीच दामाद की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, हाईवे पर चक्काजाम
22 जून, सोमवार, मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी गांव में ससुराल में शादी समारोह में आए 29 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एनएच-552 पर जाम लगा दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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