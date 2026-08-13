मुरैना के दत्तपुरा में मारपीट और धमकी के बाद युवक के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी
13 अगस्त, गुरुवार: मुरैना के दत्तपुरा में कोचिंग से लौट रहे युवक से मारपीट और धमकी के आरोप के बाद उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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