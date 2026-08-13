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मुरैना के दत्तपुरा में मारपीट और धमकी के बाद युवक के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

Aug 13, 2026 03:07 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 अगस्त, गुरुवार: मुरैना के दत्तपुरा में कोचिंग से लौट रहे युवक से मारपीट और धमकी के आरोप के बाद उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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