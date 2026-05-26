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Mandsaur News: मंदसौर में RTE के तहत स्कूल प्रवेश नहीं मिलने पर मासूम बच्चों और पालकों का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन

May 26, 2026 03:34 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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26 मई, मंगलवार: मंदसौर में RTE योजना के तहत सेंट थॉमस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज बच्चों और पालकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। ऑनलाइन लॉटरी में चयन होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन पर प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया गया। प्रशासन समझाइश में जुटा है।

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