Mandsaur News: मंदसौर में RTE के तहत स्कूल प्रवेश नहीं मिलने पर मासूम बच्चों और पालकों का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन
26 मई, मंगलवार: मंदसौर में RTE योजना के तहत सेंट थॉमस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज बच्चों और पालकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। ऑनलाइन लॉटरी में चयन होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन पर प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया गया। प्रशासन समझाइश में जुटा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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