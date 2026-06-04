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Mandsaur News: मंदसौर में निरीक्षण के दौरान कथित अवैध मदरसा और बिना मान्यता हॉस्टल का मामला सामने, FIR की अनुशंसा

Jun 04, 2026 09:16 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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4 जून, गुरुवार: मंदसौर जिले के बादाखेड़ी गांव में निरीक्षण के दौरान बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल परिसर में कथित रूप से मदरसा और बिना मान्यता हॉस्टल संचालित होने का मामला उजागर किया। आयोग के अनुसार रिकॉर्ड और पोर्टल पर दर्ज संख्या से अधिक बच्चियों के सामान मिले।

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