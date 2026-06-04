Mandsaur News: मंदसौर में निरीक्षण के दौरान कथित अवैध मदरसा और बिना मान्यता हॉस्टल का मामला सामने, FIR की अनुशंसा
4 जून, गुरुवार: मंदसौर जिले के बादाखेड़ी गांव में निरीक्षण के दौरान बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल परिसर में कथित रूप से मदरसा और बिना मान्यता हॉस्टल संचालित होने का मामला उजागर किया। आयोग के अनुसार रिकॉर्ड और पोर्टल पर दर्ज संख्या से अधिक बच्चियों के सामान मिले।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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