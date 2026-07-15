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महाकाल मंदिर में AI से बनाया गया फर्जी गर्भगृह दर्शन पास पकड़ा गया, एक युवक और दो नाबालिग हिरासत में

Jul 15, 2026 01:35 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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15 जुलाई, बुधवार, उज्जैन: महाकाल मंदिर में AI टूल की मदद से कथित तौर पर फर्जी गर्भगृह दर्शन पास बनाकर प्रवेश का प्रयास किया गया। सुरक्षा जांच में पास स्कैन होने पर मामला पकड़ा गया। एक युवक और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। बाद में सामान्य लाइन से दर्शन कराए गए।

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