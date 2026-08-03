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मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जहरीले सांप के काटने से 8 वर्षीय मासूम की मौत, शव वाहन नहीं मिलने पर बाइक से ले जाना पड़ा शव

Aug 03, 2026 04:00 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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3 जुलाई, सोमवार, सिंगरौली: चितरंगी क्षेत्र के हरफरी गांव में चारपाई के नीचे छिपे जहरीले सांप के काटने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि शव वाहन नहीं मिलने पर 25 किमी तक बाइक से शव घर ले जाना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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