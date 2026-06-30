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कूनो नेशनल पार्क में सड़क के बीच आराम करता दिखा तेंदुआ, करीब एक घंटे तक रुकी सफारी, पर्यटक देखते रह गए

Jun 30, 2026 01:18 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में एक तेंदुआ सड़क के बीचों-बीच करीब एक घंटे तक आराम करता रहा, जिससे सफारी वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। पर्यटकों ने इस दुर्लभ नज़ारे को कैमरों में कैद किया। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनज़र वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया।

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