खरगोन के कसरावद में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण विस्फोट, 1 ग्रामीण की मौत, 2 गंभीर घायल

13 जुलाई, सोमवार, खरगोन: कसरावद के ग्राम मगरखेड़ी में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण ब्लास्ट हो गया। धमाके में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक और वेल्डिंग कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में टैंकर के अंदर गैस बनने से विस्फोट की आशंका जताई गई है।

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