Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

खरगोन के कसरावद में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण विस्फोट, 1 ग्रामीण की मौत, 2 गंभीर घायल

Jul 13, 2026 01:16 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

13 जुलाई, सोमवार, खरगोन: कसरावद के ग्राम मगरखेड़ी में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण ब्लास्ट हो गया। धमाके में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक और वेल्डिंग कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में टैंकर के अंदर गैस बनने से विस्फोट की आशंका जताई गई है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजखरगोन के कसरावद में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में भीषण विस्फोट, 1 ग्रामीण की मौत, 2 गंभीर घायल