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कटनी में CSP नेहा पच्चीसिया पर वसूली के आरोप, चालक निलंबित, तीन थानों का प्रभार हटाया, जांच जारी

Jul 29, 2026 07:05 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, कटनी: ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की शिकायत के बाद CSP नेहा पच्चीसिया से जुड़े कथित अवैध वसूली मामले में पुलिस अधीक्षक ने चालक को निलंबित कर दिया और उनके कार्यक्षेत्र से तीन थानों का प्रभार वापस ले लिया। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। आरोपों की जांच जारी है।

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