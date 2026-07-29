कटनी में CSP नेहा पच्चीसिया पर वसूली के आरोप, चालक निलंबित, तीन थानों का प्रभार हटाया, जांच जारी
29 जुलाई, बुधवार, कटनी: ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की शिकायत के बाद CSP नेहा पच्चीसिया से जुड़े कथित अवैध वसूली मामले में पुलिस अधीक्षक ने चालक को निलंबित कर दिया और उनके कार्यक्षेत्र से तीन थानों का प्रभार वापस ले लिया। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। आरोपों की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
सासाराम में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक, एसडीएम ने शांतिपूर्ण त्योहार मनाने और अफवाहों से बचने की अपील कीJul 29, 2026 06:44 pm IST
गुप्ताधाम मेले में शराब के नशे में युवक का हंगामा, वन कर्मियों से धक्का-मुक्कीJul 29, 2026 06:39 pm IST
कैमूर के मोहनियां में 30 लाख की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार, पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटीJul 29, 2026 06:38 pm IST
गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर दुकान लगाने के विवाद में चाकूबाजी, दो घायल, सदर अस्पताल में फिर हंगामाJul 29, 2026 06:31 pm IST