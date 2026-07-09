जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-6 पर अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर लेटा युवक, RPF और लोको पायलट ने बचाई जान
9 जुलाई, गुरुवार, जबलपुर: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-6 पर एक युवक अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर लेट गया। लोको पायलट की सतर्कता और RPF जवान की फुर्ती से उसकी जान बच गई। युवक ने अपना नाम मुकेश मेश्राम बताया। आरपीएफ ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर काउंसिलिंग की सलाह दी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
मुरैना के विंडवा गांव की सड़क बारिश में बनी दलदल, वाहन फंसे, ग्रामीणों ने एसडीएम से मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग कीJul 09, 2026 02:48 pm IST
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में रेल ट्रैक पर फंसा ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेड अलर्ट जारी, बड़ा रेल हादसा टलाJul 09, 2026 02:40 pm IST
हाजीपुर के मदारपुर में किराना दुकानदार के घर आधी रात 4 बम फेंके, 2 जिंदा बम बरामद, पुलिस जांच में जुटीJul 09, 2026 02:31 pm IST
सासाराम सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 100 गर्भवती महिलाओं की जांच, आयरन की गोलियां वितरितJul 09, 2026 02:00 pm IST