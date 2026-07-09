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जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-6 पर अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर लेटा युवक, RPF और लोको पायलट ने बचाई जान

Jul 09, 2026 02:56 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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9 जुलाई, गुरुवार, जबलपुर: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-6 पर एक युवक अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर लेट गया। लोको पायलट की सतर्कता और RPF जवान की फुर्ती से उसकी जान बच गई। युवक ने अपना नाम मुकेश मेश्राम बताया। आरपीएफ ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर काउंसिलिंग की सलाह दी।

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