जबलपुर में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, लंबित परीक्षाएं और परिणाम जारी करने की मांग
30 गुरुवार, जुलाई : जबलपुर में विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्रों ने लंबित परीक्षाओं और परिणामों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आगामी हाई कोर्ट सुनवाई में न्याय की मांग करते हुए परीक्षाएं कराने और परिणाम जारी करने की अपील की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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