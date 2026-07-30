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जबलपुर में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, लंबित परीक्षाएं और परिणाम जारी करने की मांग

Jul 30, 2026 06:02 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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30 गुरुवार, जुलाई : जबलपुर में विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्रों ने लंबित परीक्षाओं और परिणामों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आगामी हाई कोर्ट सुनवाई में न्याय की मांग करते हुए परीक्षाएं कराने और परिणाम जारी करने की अपील की।

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