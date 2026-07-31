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ग्वालियर के तिघरा में पत्नी के मायके जाने से नाराज दामाद कट्टा लेकर ससुराल पहुंचा, फायरिंग के बाद पुलिस ने पकड़ा

Jul 31, 2026 06:11 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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31 जुलाई, शुक्रवार, ग्वालियर: तिघरा थाना क्षेत्र के सोजना गांव में पत्नी के मायके जाने से नाराज एक व्यक्ति कथित तौर पर हथियार लेकर ससुराल पहुंचा। पुलिस के अनुसार उसने फायरिंग की, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। करीब दो घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर हथियार जब्त कर लिया।

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