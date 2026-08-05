ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर दौड़ी स्कॉर्पियो, RPF ने अज्ञात चालक पर दर्ज किया मामला

5 अगस्त, बुधवार, ग्वालियर: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक स्कॉर्पियो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर दौड़ती नजर आई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद RPF ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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