Gwalior News: ग्वालियर से इंदौर जा रही स्लीपर वीडियोकोच बस में लगी भीषण आग, 45 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया
1 जून, सोमवार: ग्वालियर से इंदौर जा रही स्लीपर वीडियोकोच बस में पनिहार रेलवे स्टेशन के पास अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार करीब 45 यात्रियों को ड्राइवर, क्लीनर और राहगीरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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