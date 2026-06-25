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मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल

Jun 25, 2026 04:36 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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25 जून, गुरुवार, मंदसौर (मध्यप्रदेश): दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सीतामऊ के पास तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में महाराष्ट्र के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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