शिवपुरी के नरवर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 4 कोचिंग संस्थान सील, गोदाम में पढ़ाई का मामला उजागर

25 जून, गुरुवार, शिवपुरी (मध्यप्रदेश): नरवर में कोचिंग संस्थानों की जांच के दौरान प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर चार कोचिंग सेंटर सील कर दिए। जांच में कुछ स्थानों पर गोदाम जैसे असुरक्षित भवनों में बच्चों को पढ़ाए जाने का मामला भी सामने आया।

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